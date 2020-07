“Virgì, ar dunque che c***o hai fatto?”. Rinaldi asfalta Grillo e la “sindaca” in romanesco (Video) (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – Il tono che resta garbato anche nell’incazzatura, quell’accento autenticamente romanesco ma senza forzature che lo trasformino nella brutta copia del Belli. Se proprio deve assomigliare a qualcuno, Antonio Maria Rinaldi ricorda di più un Max Tortora che un poeta dialettale fuori tempo massimo. dunque una romanità se vogliamo più moderna ma autentica, quella con cui l’eurodeputato leghista risponde per le rime al “poeta” rilanciato sul suo blog da Beppe Grillo, Franco Ferrari, autore dell’ormai famigerato sonetto pieno zeppo di insulti ai romani “gente di fogna” e “infami”, perché rei di non comprendere la grandezza sfolgorante dell’amministrazione Raggi. “Da vero romano risponno a ... Leggi su ilprimatonazionale

