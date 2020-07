Vigilante ucciso a Napoli nel 2018: per la Cassazione sentenza da rifare (Di martedì 14 luglio 2020) commenta Processo da rifare per i tre ragazzi che il 16 marzo 2018 aggredirono e uccisero il Vigilante Francesco Della Corte , all'uscita della metropolitana di Piscinola , a Napoli. L'uomo morì 13 ... Leggi su tgcom24.mediaset

