VIDEO | Mali, Tine (Afrikajom Center): “Bamako si gioca tutto con l’imam” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Il Mali non può permettersi un nuovo conflitto a Bamako che allontani ancora di più la pace, tutta da conquistare nel nord e nella regione di Mopti, cuore geografico del Paese”: a parlare con l’agenzia Dire è Alioune Tine, fondatore di Afrikajom Center, un riferimento regionale sui temi dell’impegno sociale e civile. Secondo l’esperto, contattato a Dakar di ritorno da Ginevra, dove ha presentato una relazione al Consiglio dell’Onu per i diritti umani in qualità di ricercatore indipendente, nuove preoccupazioni sono alimentate dagli scontri di strada, con centinaia di arresti e almeno 11 morti, cominciati a Bamako venerdì. Ieri Nazioni Unite e Unione Africana hanno ammonito il governo del presidente Ibrahim Boubacar Keita denunciando un impiego della forza eccessivo e “letale” nei confronti dei manifestanti. Leggi su dire

GINA32451015 : RT @adozionegattiFI: MALI (2-3 anni) e' timido al inizio ma molto buono e tenero. Gli piace interagire tramite coccole e anche gioco. Cerca… - CladaPhilippe : RT @TeatruNustrali: Ùn fà mali ch’hè piccatu...ma ugnitantu ùn fà bè ch’hè ghjittatu ! - TeatruNustrali : Ùn fà mali ch’hè piccatu...ma ugnitantu ùn fà bè ch’hè ghjittatu ! - Iwteeth : @nopressurext promociona mi fancam mali ???? - Donatacatani : @AnnaVozza2 @DLocascio68 @canyaman1989 Mi ci sono rimasta male... ???????? OK io mi spero che li veda i tuoi video e i… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mali Video | La rivolta dell'imam scatena il caos in Mali | Mondo L'Arena Milano, il video dell’arresto in stazione: ecco cosa è successo davvero

Il movimento delle sardine posta sui social il video in cui è ripreso il fermo di un ragazzo in stazione a Milano con una ricostruzione non verificata. La realtà è diversa: il 25enne del Mali aveva sc ...

Mali, scontri tra islamisti e forze governative

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Il movimento delle sardine posta sui social il video in cui è ripreso il fermo di un ragazzo in stazione a Milano con una ricostruzione non verificata. La realtà è diversa: il 25enne del Mali aveva sc ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...