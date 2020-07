VIDEO | La manager al vertice di Ey Italia: “Nel Paese le norme di genere sono spesso di maquillage” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Per anni ho subito che non mi chiamassero avvocato o che mi considerassero la segretaria del professore”. Il suo lavoro di oggi, come Managing Partner dell’area Tax & Law di EY in Italia, è “coordinare oltre 600 professionisti, di profilo internazionale, che si occupano di fisco e tematiche legali, è un ruolo direi ‘maieutico’. Noi professionisti siamo tutti ‘prime donne’, anche gli uomini, e gestire avvocati e fiscalisti è una delle cose più difficili che esistano”. A raccontarsi per lo Speciale ‘Donne al comando’ di DireDonne è l’avvocata Stefania Radoccia, che di recente ha assunto anche il ruolo di responsabile Mercati dell’area Med di EY e una delle prime donne in Italia al vertice di una law firm, uno “studio da 120 milioni” di euro di fatturato. Leggi su dire

La serie d'azione di David Farr con Esmé Creed-Miles tornerà con un terzo ciclo di episodi. Lo scontro tra Hanna e Utrax non finisce qui: Amazon Prime Video ha rinnovato l'intenso action drama di Davi ...

Mirco Moioli si è pubbicamente scusato per "l'espressione usata nei confronti dello pseudo tifoso". La Procura Federale ha aperto un procedimento. Mirco Moioli, Team Manager dell’Atalanta, si è pubbli ...

