Via al risiko delle Commissioni. Renzi vuol piazzare la Boschi. A Montecitorio favorito pure Marattin al Bilancio. I grillini non vogliono rinunciare a Girotto al Senato (Di martedì 14 luglio 2020) Il dato è tratto. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, oggi il Parlamento sarà protagonista di un rimpastino per quanto riguarda le presidenze delle Commissioni: 28 poltrone che – e chi conosce Camera e Senato lo sa bene – contano più di quanto si creda. Dopo quasi un anno dal cambio di maggioranza, d’altronde, è arrivato il momento di sostituire le presidenze leghiste e riequilibrare i rapporti di forza tra Movimento cinque stelle, Pd, Italia Viva e Leu. Questo, però, non vuol dire che stia andando tutto per il meglio. Fino a ieri sera tardi, infatti, da più fonti parlamentari all’interno della maggioranza il refrain era sempre lo stesso: “Un accordo ancora non c’è”. Tanto che resta un sostenuto numero di parlamentari ... Leggi su lanotiziagiornale

