Verso Usa 2020, Trump e Biden si sfidano a colpi di app (Di martedì 14 luglio 2020) Le imminenti elezioni americane rappresenteranno, ancora per una volta, un caso di studio nel modo di fare campagna elettorale. Segneranno infatti il passaggio finale dal vecchio modo di fare propaganda politica al predominio della rete. Non che fino ad oggi l'online non l'abbia fatta da padrone ma quello che ci si aspetta è la vittoria quantitativa dei numeri che passeranno sul web rispetto a tv, radio e quotidiani. Insomma se il Coronavirus ha sancito, per la prima volta, una domanda di informazione via web più alta rispetto a quella sulla tv le elezioni usa potrebbero far diventare questo cambiamento la regola.La raccolta dati e la messaggistica online mirata sono state parte integrante delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e lo saranno di nuovo nel 2020. Ma c'è un importante cambiamento: l'integrazione tra ...

