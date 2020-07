Veronica Maya, sorpresa di compleanno: si emoziona a ‘L’Italia che fa’ (Di martedì 14 luglio 2020) La conduttrice del programma L’Italia che fa, Veronica Maya, festeggia il proprio compleanno con una sorpresa in studio: la presentatrice si emoziona Compie oggi 43 anni la bellissima conduttrice televisiva, Veronica Maya. Come ogni pomeriggio alle 14.30 la Maya è andata in onda con il proprio programma ‘L’Italia che fa’. Durante la diretta del programma la presentatrice viene stupita dai suoi colleghi in studio che le fanno una sorpresa per festeggiare il suo compleanno, con gli auguri che arrivano da parte di tutto lo staff. Veronica Maya viene piacevolmente sorpresa dal gesto dei colleghi che le hanno anche fatto recapitare dei fiori in ... Leggi su bloglive

ItalianBullboy : @Veronica_Maya Buon compleanno divina Veronica... - fabbianorozzang : RT @dea_channel: nonostante la regia faccia di tutto per non sfruttare la sua irreale bellezza?????con inquadrature a distanze siderali??e se… - dea_channel : nonostante la regia faccia di tutto per non sfruttare la sua irreale bellezza?????con inquadrature a distanze sidera… - italiachefa : Oltre all'Oratorio degli Angeli Custodi, Fondazione CR Lucca ha sostenuto il restauro di una serie di monumenti com… - lasupercoppia : @Veronica_Maya auguri ??!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Maya Palmanova Fashion Talk: on air Margherita Zanatta e Veronica Maya Il Friuli Oratorio degli Angeli e Verrucole I gioielli protagonisti su RaiDue

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Ver ...

L’Oratorio degli Angeli Custodi e la Fortezza delle Verrucole su Rai Due

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, ...

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Ver ...L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, ...