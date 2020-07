Usa, recuperato nel lago Piru il corpo dell'attrice Naya Rivera | Le autorità: 'Ha salvato il figlio' (Di martedì 14 luglio 2020) Il cadavere dell'attrice di 'Glee' Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru, in California. Lo hanno comunicato le autorità della contea di Ventura, che da circa una settimana si occupano delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

