Usa, morto Grant Imahara, noto conduttore televisivo (Di martedì 14 luglio 2020) Stati Uniti, morto il conduttore televisivo Grant Imahara. Aveva appena quarantanove anni. Usa, morto Grant Imahara, noto presentatore televisivo statunitense. L’uomo, di appena quarantanove anni, sarebbe morto a causa di un aneurisma cerebrale. Queste almeno le prime indiscrezioni sul decesso che ha scosso il mondo dello spettacolo Usa. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - SkyTG24 : Coronavirus, un 30enne muore in Texas dopo il contagio a un 'Covid party' - Agenzia_Italia : Negli Usa è allarme 'Covid party'. Il 30enne morto in Texas voleva 'sperimentare' - NewsMondo1 : Usa, morto Grant Imahara, noto conduttore televisivo - Franco88386632 : RT @fanpage: “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche parole di u… -