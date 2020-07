Usa, marcia indietro di Trump: non sarà tolto il visto agli studenti stranieri (Di martedì 14 luglio 2020) A una settimana dall’annuncio che avrebbe tolto i visti agli studenti stranieri, nel caso in cui le loro università avessero offerto solo corsi online, Trump fa marcia indietro. Lo ha annunciato il giudice distrettuale Allison D. Burroughs. La revoca rappresenta quindi una vittoria per le università di Harvard e del Mit che, insieme ad altri atenei, sindacati degli insegnanti e oltre 20 Stati americani, avevano impugnato la decisione in tribunale. L’annuncio della Casa Bianca Lo scontro ha inizio all’inizio della scorsa settimana, quando l’ufficio per l’immigrazione statunitense annuncia che gli «studenti non immigrati F-1 e M-1 che frequentano scuole operative interamente online potrebbero non ... Leggi su open.online

