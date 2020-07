Usa – “Le mascherine sono solo una moda”, a 37 anni muore di covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) Usa – Un 37enne muore di covid-19 dopo aver sbeffeggiato chi indossava i dpi ... L'articolo Usa – “Le mascherine sono solo una moda”, a 37 anni muore di covid-19 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

rubio_chef : Tutti quei politici e furbetti italiani che simpatizzano per gli #Usa, dovrebbero ricordarsi che se vivessero lì ve… - Agenzia_Ansa : Trentenne muore in Texas dopo essersi infettato a un #covid party. Le sue ultime parole: 'Pensavo che fossa una buf… - fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - igorbrickil5S : RT @Andyesti: #Salvini: 'nazionalizzare le autostrade è roba da unione sovietica' Chi ha il controllo delle autostrade in USA? paese notor… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Le dichiarazioni di #Pompeo sono incendiarie e dichiarano la volontà di affermare la posizione degli #Usa. Fanno riferi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa “Le Come il caso Hong Kong complica le relazioni Usa-Cina Policymakermag