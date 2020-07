Usa, la Corte suprema autorizza le esecuzioni dopo uno stop di 17 anni (Di martedì 14 luglio 2020) La Corte suprema degli Stati Uniti ha autorizzato la ripresa delle esecuzioni federali della pena capitale dopo una sospensione durata 17 anni . La massima Corte ha annullando un precedente ordine di ... Leggi su gazzettadelsud

repubblica : Pena capitale negli Usa: Corte suprema autorizza le esecuzioni dopo stop di 17 anni - Agenzia_Ansa : Via libera da una corte di New York alla promozione del libro di Mary Trump, nipote del presidente americano 'Tropp… - fattoquotidiano : Usa, sentenza storica della Corte Suprema: metà dell’Oklahoma (compresa Tulsa) deve essere riconosciuto come riserv… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, dopo 17 anni la Corte suprema dà ok alle esecuzioni federali #Usa - zazoomnews : Corte Suprema USA via libera alla prima esecuzione federale dal 2003 - #Corte #Suprema #libera #prima -