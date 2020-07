Usa il mattarello per educarlo. Quindicenne chiama il Telefono azzurro (Di martedì 14 luglio 2020) Lo picchiava, per educarlo. Così lui non ce l'ha fatta più e l'ha denunciato. «Aiuto, mio papà mi picchia con il mattarello», ha detto al Telefono azzurro un ragazzino di 15 anni, che si è rivolto alla Onlus per chiedere aiuto. La centrale del Telefono azzurro ha avvisato subito i carabinieri di Bologna che si sono recati a casa del ragazzino, trovandolo, secondo quanto si apprende, pieno di lividi. Il padre, un 47enne italiano, ai militari avrebbe confessato: «L'ho picchiato per educarlo». L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in un'altra abitazione. Sono stati attivati i servizi sociali. L'episodio risale a ieri pomeriggio, quando alle 17 la centrale operativa dei carabinieri di ... Leggi su iltempo

