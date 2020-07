Usa, Corte Suprema dà ragione all’amministrazione Trump: via libera alla prima esecuzione federale dal 2003 (Di martedì 14 luglio 2020) La decisione finale è arrivata dopo il ricorso del dipartimento di Giustizia, che si è opposto al blocco delle esecuzioni federali stabilito poche ore prima da un giudice distrettuale. La Corte Suprema ha infatti dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003, che mette fine a una moratoria di fatto per i detenuti nelle prigioni federali. I giudici hanno votato per consentire l’uccisione di Daniel Lewis Lee, condannato rinchiuso nel braccio della morte a Terre Haute, in Indiana, ritenuto colpevole di avere ucciso un commerciante di armi, la moglie e la figlia di otto anni nel 1996 in Arkansas. L’esecuzione era stata sospesa la scorsa settimana, dopo che la famiglia delle vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Corte Suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003. La decisione è giunta poche ore dopo che un giudice distrettuale aveva bloccato e rinviato l'esecuzione, in ...

WASHINGTON - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato la ripresa delle esecuzioni federali della pena capitale dopo una sospensione durata 17 anni. La massima Corte ha annullato un precedente ...

