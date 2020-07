USA Breaking news del 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi, 14 luglio, arrivano nuove notizie dagli USA. Last news del 14 luglio Il tribunale federale in Georgia blocca la legge anti-aborto Un giudice federale in Georgia ha bloccato definitivamente la legge contro l’aborto. La cosiddetta legge “del battito cardiaco” violerebbe i principi della Costituzione statunitense. Steve Jones, il giudice distrettuale si è schierato contro … Leggi su periodicodaily

MaciTiozzo : RT @GabrieleCarrer: ?? #BREAKING ???? Il Regno Unito ha deciso di vietare il #5G di #Huawei da fine 2020. L’ha annunciato Oliver Dowden, se… - federicodefalco : RT @GabrieleCarrer: ?? #BREAKING ???? Il Regno Unito ha deciso di vietare il #5G di #Huawei da fine 2020. L’ha annunciato Oliver Dowden, se… - Kal92732508 : RT @GabrieleCarrer: ?? #BREAKING ???? Il Regno Unito ha deciso di vietare il #5G di #Huawei da fine 2020. L’ha annunciato Oliver Dowden, se… - DomenicoAiello_ : RT @GabrieleCarrer: ?? #BREAKING ???? Il Regno Unito ha deciso di vietare il #5G di #Huawei da fine 2020. L’ha annunciato Oliver Dowden, se… - matty_mrg : RT @GabrieleCarrer: ?? #BREAKING ???? Il Regno Unito ha deciso di vietare il #5G di #Huawei da fine 2020. L’ha annunciato Oliver Dowden, se… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 13 luglio 2020 Zazoom Blog F35, ecco tutte le ultime novità fra Usa, Turchia e Giappone

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di 105 F-35 al Giappone, mentre il Congresso Usa spinge Il Pentagono a escludere la Turchia dalla supply chain del caccia Lockheed Martin. Ec ...

Kylie e Kendall Jenner e i party in vacanza con gli amici scatenano il caos (ma il lockdown?!)

Era aprile quando Kylie Jenner forte dei suoi 184 milioni di followers su Instagram è stata invitata dai piani alti dello Stato della California a influenzare la sua immensa platea social a rispettare ...

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di 105 F-35 al Giappone, mentre il Congresso Usa spinge Il Pentagono a escludere la Turchia dalla supply chain del caccia Lockheed Martin. Ec ...Era aprile quando Kylie Jenner forte dei suoi 184 milioni di followers su Instagram è stata invitata dai piani alti dello Stato della California a influenzare la sua immensa platea social a rispettare ...