Undici positivi al Coronavirus tra i migranti sbarcati a Pozzallo, Musumeci: “Sconfortante il silenzio del Ministero. Stanno giocando con il fuoco!” (Di martedì 14 luglio 2020) “Undici positivi al Coronavirus tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione Siciliana dopo aver effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del Ministero dell’Interno“: lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata nave per la quarantena – come invano richiediamo da settimane ... Leggi su meteoweb.eu

SantoMarchese : RT @Musumeci_Staff: Undici positivi al #Coronavirus tra i 66 sbarcati ieri a #Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Stanno giocando con… - Yujumuzh : RT @51inif: Ragusa, undici migranti positivi dopo lo sbarco a Pozzallo - Luca73284882 : RT @51inif: Ragusa, undici migranti positivi dopo lo sbarco a Pozzallo - JohSogos : RT @repubblica: Ragusa, undici migranti positivi dopo lo sbarco a Pozzallo - repubblica : Ragusa, undici migranti positivi dopo lo sbarco a Pozzallo -

Ultime Notizie dalla rete : Undici positivi Coronavirus Veneto, undici nuovi positivi (sei in casa di riposo) e un morto: il punto Il Gazzettino Migranti: Musumeci, governo scherza col fuoco,oggi ordinanza

(ANSA) - PALERMO, 14 LUG - "Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha te ...

Migranti, Musumeci: Ministro gioca con il fuoco, far ordinanza

Palermo, 14 lug. (askanews) - "Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalit pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha ...

(ANSA) - PALERMO, 14 LUG - "Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha te ...Palermo, 14 lug. (askanews) - "Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalit pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha ...