UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) anticipazioni puntata 1005 di Una VITA di mercoledì 15 luglio 2020:Leggi anche: THE RESIDENT 2: da stasera su Rai 1 i nuovi episodi, anticipazioniRamon propone una soluzione ad Antonito: quella di appellarsi ad un articolo di legge che possa dargli modo di eVITAre di arruolarsi. Per sostenere la tesi di aver bisogno del figlio ad Acacias, Ramon dovrà fingersi invalido. José e Bellita vogliono che Arantxa impartisca lezioni a Cinta e la tenga costantemente sotto controllo. Genoveva rientra ad Acacias con una sorpresa: il banchiere Alfredo Bryce. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata ... Leggi su tvsoap

