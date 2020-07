Un terremoto erotico, fate (molta) attenzione: cosa spunta, proprio lì sotto. Una Melissa Satta da sciogliersi | Guarda (Di martedì 14 luglio 2020) fate attenzione, molta attenzione al dettaglio. Si parla di Melissa Satta, del suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui pubblicizza una serie di prodotti. Ecco che la meravigliosa showgirl si mostra con uno splendido costume intero fantasia. Il fisico? Quello che ben conosciamo. Lo sguardo? Penetrante, seducente. E il dettaglio di cui si parlava in premessa? Presto detto. fate molta attenzione... a cosa spunta lì sotto. Già, perché dal costumino, proprio in corrispondenza delle parti intime, fa capolino un piccolo tatuaggio. Una stellina, ancor più evidente nella seconda foto delle due pubblicate da ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : terremoto erotico Sogni erotici e fantasmi maschili nei pomeriggi di tre ragazzi Il Manifesto