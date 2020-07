Un posto al sole spoiler 14 luglio 2020: Alberto nel mirino di Tregara (Di martedì 14 luglio 2020) Le Anticipazioni di Un posto al sole della puntata del 14 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3 raccontano che Alberto sarà ancora nella morsa di Tregara, deciso a non darla vinta a Eugenio. Serena, dopo aver passato un lungo periodo di crisi con Filippo, prende una decisione definitiva che cambierà per sempre la sua vita. Sarà quella giusta? Nella puntata di domani di Un posto al sole inoltre, Susanna si mostrerà decisa a sconfiggere Mariano e i suoi uomini, facendo preoccupare Niko. Viola, al contrario, spererà che Eugenio molli l’incarico, ansiosa per la sua incolumità. Il magistrato però, continuerà a portare avanti la sua missione. Un ... Leggi su kontrokultura

Tg3web : Dopo 100 giorni di stop per l'emergenza coronavirus, torna in tv 'Un posto al sole'. Siamo andati sul set, dove si… - LegaSalvini : ++ I TRE GOVERNATORI PEGGIORI D'ITALIA? TUTTI ELETTI DEL PD, PER ZINGARETTI ULTIMO POSTO ++ Puglia e Marche in set… - racheleMascol : La sera ora mi è tornato posto al sole adorooooooo - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni: Nicotera sospetta di Alberto - #Posto #anticipazioni: #Nicotera - infoitcultura : Un Posto al Sole torna in tv dopo il lockdown: le prime impessioni -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera Inter: Torino battuto, Lazio agganciata

I nerazzurri, grazie alla vittoria sul Torino, passano così in un colpo solo dal quarto al secondo posto, seppur in coabitazione coi biancocelesti (ma in vantaggio per differenza reti). Un bel colpo, ...

Serie A: L’Inter va sotto poi ribalta il Toro. Nerazzurri di nuovo al secondo posto

A San Siro va in scena una delle ultime chance per Antonio Conte di lasciare il segno in questo campionato, Inter e Juventus in comune non hanno solo l’astio sportivo contro la Juventus ma anche la ...

I nerazzurri, grazie alla vittoria sul Torino, passano così in un colpo solo dal quarto al secondo posto, seppur in coabitazione coi biancocelesti (ma in vantaggio per differenza reti). Un bel colpo, ...A San Siro va in scena una delle ultime chance per Antonio Conte di lasciare il segno in questo campionato, Inter e Juventus in comune non hanno solo l’astio sportivo contro la Juventus ma anche la ...