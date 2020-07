"Un gigantesco boomerang". Che cosa sa Casini: alla vigilia del CdM sui Benetton, la bomba su governo e italiani | Video (Di martedì 14 luglio 2020) "Ci rassegniamo a perdere una marea di soldi". Pier Ferdinando Casini, alla vigilia del CdM che nella notte, così riferiscono i rumors dalla maggioranza, dovrebbe decidere per il commissariamento delle autostrade con la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia di Atlantia e dei Benetton, mette in guardia il governo da azioni mosse da puri istinti "propagandistici". "Se non c'è un quadro giuridico chiaro e inattaccabile - spiega l'onorevole Casini in collegamento con Stasera Italia -, noi rischiamo come è stato denunciato da più parti un gigantesco boomerang per gli interessi dello Stato, dei risparmiatori, delle migliaia di dipendenti di Autostrade. ... Leggi su liberoquotidiano

serenaviani : RT @Libero_official: #Casini su #Benetton e #Autostrade: 'Rischiamo un gigantesco boomerang, ci rassegniamo a perdere una marea di soldi' #… - PaoloVersa : RT @Libero_official: #Casini su #Benetton e #Autostrade: 'Rischiamo un gigantesco boomerang, ci rassegniamo a perdere una marea di soldi' #… - Libero_official : #Casini su #Benetton e #Autostrade: 'Rischiamo un gigantesco boomerang, ci rassegniamo a perdere una marea di soldi… - FilippoCirolli : RT @StaseraItalia: 'Rischiamo un gigantesco boomerang per gli interessi dei risparmiatori' A #StaseraItalia, Pier Ferdinando Casini sul tem… - Pierferdinando : RT @StaseraItalia: 'Rischiamo un gigantesco boomerang per gli interessi dei risparmiatori' A #StaseraItalia, Pier Ferdinando Casini sul tem… -

Ultime Notizie dalla rete : gigantesco boomerang Perchè la revoca può essere un boomerang secondo Ettore Rosato (Iv) askanews Perchè la revoca può essere un boomerang secondo Ettore Rosato (Iv)

Roma, 14 lug. (askanews) – “Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare e non Alessandro Di Battista”. A parlare in un’intervista al ...

Roma, 14 lug. (askanews) – “Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare e non Alessandro Di Battista”. A parlare in un’intervista al ...