UltraPop Festival, la serie italiana Dragonero protagonista oggi su Twitch (Di martedì 14 luglio 2020) L'UltraPop Festival presenta un progetto tutto italiano, ovvero la serie animata Dragonero, con tantissimi ospiti a partire dalle ore 17:00 su Twitch! Dragonero, il fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, è diventato una serie animata grazie alla collaborazione tra Rai Ragazzi e Sergio Bonelli Editore e ne parleremo dalle 17:00 all'UltraPop Festival su Twitch. La casa editrice ha annunciato la produzione a cartoni animati Bonelli tratta dall'universo fantasy nato nel 2007 come primo dei Romanzi a fumetti dell'editore e poi diventato nel 2013 una serie regolare a cadenza mensile. La storia sarà ambientata nel mondo chiamato Erondár, dominato dalla magia, dov e gli esseri umani ... Leggi su movieplayer

