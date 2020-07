Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 19:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni è stato assolto a Cremona per un presunto giro di tangenti nella sanità assolti Anche l’ex dg alla sanità Carlo Lucchina elettrici dell’ospedale di Cremona Simona Mariani la procura aveva la soluzione i tre erano accusati per la vicenda l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche che per l’accusa era stata acquistata un prezzo superiore a quello di mercato il Consiglio dei Ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all’ordine del giorno la discussione sullo scioglimento dei Consigli Comunali per mafia non compare invece lo Spinoso Aspi si pensava che in questa riunione si sarebbe deciso sulla revoca della concessione autostradale Benetton Guarda quanto ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - fanpage : Crisanti: “Servono tamponi per tutti in aeroporto. Usiamo i soldi del Mes per quello” - Gianlustella : Questi sono pazzi. Abbiamo già come primi volontari ovviamente tutti i giornalisti de “La Stampa”, vero ? Covid,… - hairotterca : RT @BottaMktg: @ultimenotizie Spero siano veramente le vostre ULTIME NOTIZIE. Mentre chiudere e uscite, spegnete la luce. -