Ulteriori lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza di strade e ponti provinciali (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Venerdì 17 Luglio 2020, alle ore 9,00 e prosieguo, presso l’Ufficio Gare dell’Ente, la Commissione Elenco Operatori Economici procederà, in seduta pubblica, al sorteggio telematico delle ditte da invitare alle procedure negoziate, che prevedono l’affidamento di Ulteriori e seguenti interventi tecnici, per un importo complessivo a base d’asta di oltre 300 mila euro, oltre ai corrispettivi oneri: lavori di manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale di San Felice a Cancello, ripristino di tratti della pavimentazione stradale sulle SS.PP. nn. 6-79-204-243, per un importo a base d’asta di euro 80.177,97; lavori di manutenzione della S.P. n. 261 “Occidentale”, ripristino della ... Leggi su anteprima24

MarcelloRibuffo : Le polemiche sono state tante ma cerchiamo di analizzare come e perché gli ultimi lavori di #Ubisoft sono perfettam… - SilvioMagliano : Risponde l'Assessora Lapietra: “Nel 2019 Openfibra ha effettuato lavori in tutta la zona, dunque tutti gli interven… - McKnife200 : Ma questo falso mito che un maschio debba saper eseguire lavori da elettricista, idraulico, muratore ecc. perchè 'è… - riorosso2001 : RT @PetrisDe: Dopo la sentenza della Consulta sull'esclusione di Aspi dai lavori di ricostruzione del #Ponte di #Genova non sono più giusti… - OpenFiberIT : @donnarock62 Gentile Luisa, il reparto competente ci informa che l’impresa incaricata dei lavori ha individuato una… -

Ultime Notizie dalla rete : Ulteriori lavori Rifacimento di alcune strade di Trani, nuovi lavori da 30mila euro con il risparmio della gara precedente: ecco dove sono previsti Radiobombo Coronavirus, tamponi a chi torna dall’estero e a più di 70.000 lavoratori

I focolai allarmano. Quelli nei settori della logistica e della lavorazione carni, e quelli più piccoli nelle famiglie. Ma a preoccupare la Regione sono anche gli arrivi dai Paesi extraeuropei e le pe ...

Il Sarno è di nuovo il fiume più inquinato d’Europa: l'effetto lockdown è già finito

Visto da qui, ai piedi del Vesuvio, lungo uno dei panorami turistici più famosi e redditizi al mondo, il risveglio dalla prima ondata dell’epidemia non sembra aver portato nulla di nuovo. Più che l’ot ...

I focolai allarmano. Quelli nei settori della logistica e della lavorazione carni, e quelli più piccoli nelle famiglie. Ma a preoccupare la Regione sono anche gli arrivi dai Paesi extraeuropei e le pe ...Visto da qui, ai piedi del Vesuvio, lungo uno dei panorami turistici più famosi e redditizi al mondo, il risveglio dalla prima ondata dell’epidemia non sembra aver portato nulla di nuovo. Più che l’ot ...