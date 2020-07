Uk, spallata a Huawei: Londra si riavvicina a Washington (Di martedì 14 luglio 2020) Semaforo rosso per Huawei. Il governo britannico ha ordinato alle società di telecomunicazioni di interrompere l’acquisto di tecnologia ed equipaggiamento dal colosso cinese per la rete 5G a partire dal prossimo 31 dicembre, e di sbarazzarsi di ogni sua fornitura entro il 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro per il Digitale, Oliver Dowden, dopo … Uk, spallata a Huawei: Londra si riavvicina a Washington InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : spallata Huawei Pericolo scampato (per ora). Perché Huawei fa traballare Boris Johnson Formiche.net