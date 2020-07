UFFICIALE - Bologna-Napoli, dirige Piccinini: Calvarese di nuovo al Var dopo Genova (Di martedì 14 luglio 2020) Sarà l'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Bologna-Napoli. Assistenti: Tefoni-Vivenzi. Leggi su tuttonapoli

