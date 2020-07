Ucciso suprematista bianco nella prima condanna a morte federale negli Usa dopo 17 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo Usa ha eseguito la prima condanna a morte federale dal 2003, dopo il via libera della Corte Suprema. Daniel Lee, 47 anni, un suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, è stato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Terre Haute, in Indiana.Era accusato di aver Ucciso negli anni ’90 una famiglia in Arkansas nell’ambito di un piano per realizzare una nazione solo bianca. “Non l’ho fatto, state uccidendo un innocente”, ha detto prima dell’esecuzione. La condanna era stata rinviata di un giorno a causa di problemi legali Leggi su huffingtonpost

La Corte Suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003. La decisione è giunta poche ore dopo che un giudice distrettuale aveva bloccato e rinviato l'esecuzione, in un ...

