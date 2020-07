Twitch: dopo il ban, Trump può ricominciare ad usare il suo canale (Di martedì 14 luglio 2020) Due settimane fa, avevamo riportato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era stato bannato da Twitch, dopo che alcune cose che aveva detto erano state classificate come discorsi di odio. Gli stessi dipendenti di Twitch avevano spiegato di essere "impegnati a continuare gli sforzi per rendere Twitch un ambiente più sicuro con più strumenti per combattere le molestie e l'odio".Ora il presidente Trump è stato riammesso all'interno di Twitch e quindi è libero di riutilizzare il proprio canale. Ma come sottolinea Twitch, "i politici su Twitch devono aderire ai nostri Termini di servizio e alle Norme della community". Non ci resta che vedere se effettivamente Trump si ... Leggi su eurogamer

