Tufello, nascondeva armi, munizioni e droga: arrestato 49enne romano (Di martedì 14 luglio 2020) Gli investigatori del commissariato Vescovio, a seguito di una segnalazione anonima di presenza di droga e armi all’interno di un’abitazione al Tufello, hanno arrestato B.R., 49enne romano, con precedenti specifici di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. LEGGI ANCHE: Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il volante droga GIA’ PRONTA ALL’USO E PIANTE IN COLTIVAZIONE In particolare, nella serata del 13 luglio scorso, i poliziotti, raggiunta l’abitazione segnalata, hanno immediatamente effettuato una perquisizione rinvenendo e sequestrando sostanza stupefacente tipo hashish, già suddivisa in 10 dosi da circa 1,3 grammi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

