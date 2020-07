Trump rilancia il complottismo anti-Covid e viene smentito dal suo stesso staff (Di martedì 14 luglio 2020) Rendetevi conto del paradosso: il presidente degli Stati Uniti che rilancia il peggior complottismo anti-Covid e che viene smentito dal suo stesso staff. "Nessuno di noi mente. Siamo completamente ... Leggi su globalist

globalistIT : Trump rilancia il complottismo anti-Covid e viene smentito dal suo stesso staff - alisander91 : RT @AtlanteUsa2020: Il manager della campagna Trump rilancia la prima immagine del presidente con la mascherina. Un tentativo di recuperare… - Treccani : RT @AtlanteUsa2020: Il manager della campagna Trump rilancia la prima immagine del presidente con la mascherina. Un tentativo di recuperare… - AtlanteUsa2020 : Il manager della campagna Trump rilancia la prima immagine del presidente con la mascherina. Un tentativo di recupe… - MarfeMatteo : RT @marfeluca: CHI DI VOI HA TIK TOK??? ?????????? #USA-#CINA, È GUERRA PURE SULLE #APP. #POMPEO VUOLE VIETARE #TIKTOK E #ANONYMOUS RILANCIA: «… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump rilancia

Il clima sempre più al centro del piano di Joe Biden, per far ripartire l’economia a stelle e strisce nel post-Covid. Con un maxi investimento da 2 trilioni di dollari (2mila miliardi) da spalmare in ...Rendetevi conto del paradosso: il presidente degli Stati Uniti che rilancia il peggior complottismo anti-Covid ... conduttore di un gioco a premi televisivo - e ritwittato da Donald Trump - secondo ...