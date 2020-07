Trump: "Hong Kong sarà equiparata alla Cina” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Donald Trump ha annunciato di aver firmato una legge approvata all’unanimità dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attività con loro. Oggi scadevano i termini.Azzerato lo status speciale d Hong Kong nelle relazioni commerciali con gli Usa. Lo ha annunciato il presidentecome risposta alla stretta di Pechino sull’ex colonia britannica. “Hong Kong sarà equiparata alla Cina”, dichiara Trump segnalando di aver firmato un ordine esecutivo. “Nessun privilegio speciale, nessun trattamento economico speciale, ... Leggi su huffingtonpost

Svolta annunciata del Governo britannico: il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei viene escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. La decisione è stata form ...

