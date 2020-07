Trump contro Fauci. Nuovi lockdown in California, epidemia fuori controllo in Florida (Di martedì 14 luglio 2020) Salgono a oltre 13 milioni i casi nel mondo. L'Oms avverte: 'Non ci sarà un ritorno alla normalità a breve' Leggi su tg.la7

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 4 Sport dei commentatori/commendatori italiani: tiro contro Joh… - repubblica : Via libera dai giudici Usa a Mary Trump: potrà pubblicare il libro al vetriolo contro lo zio Donald [aggiornamento… - whenredisblack : RT @PatriziaRametta: 'Solo Trump e Salvini possono fare da scudo alla cinesizzazione e distruzione dei valori dell'Occidente'@DeAnna4Congre… - Robycop51 : RT @PatriziaRametta: 'Solo Trump e Salvini possono fare da scudo alla cinesizzazione e distruzione dei valori dell'Occidente'@DeAnna4Congre… - Bobbio65M : RT @PatriziaRametta: 'Solo Trump e Salvini possono fare da scudo alla cinesizzazione e distruzione dei valori dell'Occidente'@DeAnna4Congre… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump contro Weekly Focus USA2020: Trump contro tutti | ISPI ISPIonline Trump di nuovo contro Fauci: «Sulle scuole risposta inaccettabile»

"La sua non è una risposta accettabile, Mi ha molto sorpreso". Così il presidente Usa Donald Trump che ha criticato duramente le dichiarazioni di Anthony Fauci, virologo esperto, sui rischi di una ria ...

Andrzej Duda vince le presidenziali in Polonia: più vicino a Trump che all'Ue

Il populista di destra Andrzej Duda, molto vicino alle posizioni di Donald Trump, ha battuto con un margine risicato l’avversario eurofilo, Rafal Trzaskowski. Duda ha ottenuto il 51,21% mentre il sind ...

"La sua non è una risposta accettabile, Mi ha molto sorpreso". Così il presidente Usa Donald Trump che ha criticato duramente le dichiarazioni di Anthony Fauci, virologo esperto, sui rischi di una ria ...Il populista di destra Andrzej Duda, molto vicino alle posizioni di Donald Trump, ha battuto con un margine risicato l’avversario eurofilo, Rafal Trzaskowski. Duda ha ottenuto il 51,21% mentre il sind ...