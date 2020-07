Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania. “Le vittime se ne accorgevano solo in caso di incidente” (Di martedì 14 luglio 2020) Si accorgevano che la loro polizza auto era fasulla solo in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine. Mentre le due “menti” accumulavano milioni su milioni, tanto da essere conosciuti nel loro paese di origine, Villa Literno, per la “bella vita” tra auto di lusso e serate nei casinò di Campione, Lugano e Venezia. A decine, quotidianamente, cadevano nella trappola ben congegnata che secondo gli inquirenti era stata architettata dai fratelli Federico e Dionigi Catena, finiti in carcere su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere al termine di un’inchiesta del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. Otto loro collaboratori sono stati ristretti ai domiciliari, per altre 4 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

