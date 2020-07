Trovato rondone con ala fratturata: affidato all'Asl (Di martedì 14 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino a seguito di segnalazione da parte di una persona del posto in merito al ritrovamento di un esemplare di specie rondone con un'ala fratturata, ... Leggi su avellinotoday

CrisciGloria : Trovato rondone con ala fratturata: affidato all'Asl - PepitosBay : RT @DogeViva: @AzzurraBarbuto Meno male lo ha trovato una donna fi destra Lo avesse trovato una #risorsaINPS, il rondone non sarebbe più t… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato rondone

AvellinoToday

Super lavoro al Centro di recupero animali selvatici nell’oasi del Wwf di Valpredina, a Cenate Sopra. Ogni giorno si ricevono un centinaio di telefonate con richieste di soccorso ad animali in diffico ...SUVERETO Protagonista del soccorso stavolta un allocco. A trovarlo, stremato, in mezzo alla strada un turista in bicicletta che si è fermato attirando l’attenzione di una pattuglia della polizia munic ...