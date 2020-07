Trovato morto in casa da una volontaria Caritas: nessuno si presenta al suo funerale (Di martedì 14 luglio 2020) Un anziano muore solo nella sua casa e a ritrovarlo è una volontaria della Caritas di Roma. nessuno nel palazzo e nel quartiere si era accorto della sua assenza. “Il giorno del suo funerale non si è presentato nessuno - raccontano i volontari di Caritas Roma -. Come ha detto Papa Francesco ‘la solitudine degli anziani, lasciati soli, come se fossero materiale di scarto, è un grande male dei nostri tempi in cui la vita dei figli e dei nipoti non si fa dono per loro’”.“Abbiamo conosciuto Ettore - riferiscono da Caritas - il 26 febbraio e qualche settimana dopo è iniziata l’emergenza Covid-19 con relativo lockdown. Durante quell’incontro ci ringraziò della visita ... Leggi su huffingtonpost

L’attrice di Glee Naya Rivera é morta tragicamente alla giovanissima età di 33 anni. Naya sarebbe morta annegata nel lago Piru, dove era andata insieme a suo figlio di soli quattro anni Josey, che l’h ...

Anziano trovato morto, indagini a 360 gradi. Rapina ma anche altre ipotesi

Indagini a 360 gradi dei carabinieri del Reparto operativo di Agrigento, che si stanno occupando della morte dell’agricoltore in pensione Michelangelo Marchese, 89 anni, padre di tre figli e nonno, tr ...

