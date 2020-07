Tragico incidente sul lavoro: operaio muore travolto da un cornicione (Di martedì 14 luglio 2020) Tragico incidente sul lavoro a Sonnino, dove questa mattina un uomo ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere. L’operaio stava ripristinando la tettoia di un noto ristorante della zona, distrutto dalle fiamme nel 2018. Improvvisamente dalla tettoia si è staccato un grosso pezzo di cornicione che ha travolto in pieno l’uomo, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per accertare l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità dell’accaduto. Tragico incidente sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

