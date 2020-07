Totalmente "inutile". Crisanti smonta in diretta la Azzolina. E anche Telese applaude: ministra umiliata. Una dilettante? | Video (Di martedì 14 luglio 2020) "Per i bambini fino ai 13 anni è inutile qualsiasi misura di prevenzione". Andrea Crisanti, in pochi secondi, demolisce tutte le "linee guida" della ministra Lucia Azzolina per la scuola e 4 mesi di politiche scolastiche all'insegna del lockdown perenne e della chiusura totale, con effetti devastanti sulla tenuta psicologica di studenti e famiglie. "Una volta usciti da scuola possono fare quello che vogliono", analizza il virologo di Padova in collegamento con David Parenzo e Luca Telese (che applaude platealmente) a In Onda su La7. Qual è allora la cosa da fare? Implementare il più possibile la vaccinazione influenzale, perché così perlomeno se il ragazzo sta male non blocchiamo la classe e non ci facciamo prendere dal panico, ... Leggi su liberoquotidiano

lucifersavocado : E boh raga Gabriella è totalmente inutile e scialba e pure Troy lo sarebbe se non fosse il protagonista aka persona… - coniglione : Tra l'altro il Grillo Parlante ce l'avevamo tutti. Ma non avendo l'italiano, a differenza dell'inglese, grossi prob… - MaxRibaudo : Vedo che poichè TUTTI hanno compreso l'opera di #Bansky meglio, ma molto meglio, di #Bansky, sia totalmente inutile parlarne. - AttiraCasiUmani : Uomini è totalmente inutile che vi pompate se poi quando vi pompiamo non vi si rizza il vostro coso lá sotto. Allen… - liidsss : @JuliaGoldmine Tralasciando fisica medio che BAH. Potrà anche essere '''vero''' in valore assoluto ma è comunque un… -

Ultime Notizie dalla rete : Totalmente inutile Coronavirus, “Totalmente inutile l’app regionale SiciliaSiCura” Quotidiano di Sicilia Andrea Crisanti a In Onda: "Sotto i 13 anni prevenzione a scuola inutile". Azzolina "smontata", Telese applaude

"Per i bambini fino ai 13 anni è inutile qualsiasi misura di prevenzione". Andrea Crisanti, in pochi secondi, demolisce tutte le "linee guida" della ministra Lucia Azzolina per la scuola e 4 mesi di p ...

"Per i bambini fino ai 13 anni è inutile qualsiasi misura di prevenzione". Andrea Crisanti, in pochi secondi, demolisce tutte le "linee guida" della ministra Lucia Azzolina per la scuola e 4 mesi di p ...