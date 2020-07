Tortu sfida Jacobs sui 100 metri a Savona: "Voglio fare meglio di Rieti" (Di martedì 14 luglio 2020) Filippo Tortu e Marcell Jacobs si sfideranno giovedì a Savona nel Memorial Giulio Ottolia. Anche in questa edizione gli attesi 100 metri alla Fontanassa, con entrambi i rettilinei a disposizione per ... Leggi su corrieredellosport

Filippo Tortu e Marcell Jacobs si sfideranno giovedì a Savona nel Memorial Giulio Ottolia. Anche in questa edizione gli attesi 100 metri alla Fontanassa, con entrambi i rettilinei a disposizione per i ...Previsto grande spettacolo giovedì in quel di Savona. Si infiamma, in terra ligure, la sfida per la velocità italiana dell’atletica: nel Memorial Giulio Ottolia, nei 100 metri, a scontrarsi ci saranno ...