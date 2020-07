Torino, quindicenne aggredito da baby gang, tre arresti (Di martedì 14 luglio 2020) In zona Piazza Massaua, a Torino, una baby gang, ha picchiando e derubando un 15enne. Questa l’accusa imputata dalla polizia di Torino agli appartenenti al branco, tutti giovanissimi, un 16enne, una 17enne e un 20enne. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, l’aggressione è avvenuta qualche giorno fa e ha visto una trentina di persone accerchiare tre ragazzini, in via Val Lagarina. I tre fermati, in particolare, sono quelli che si sono più accaniti sul 15enne, rubandogli un orologio e un paio di airpods. La vittima è riuscita a fuggire verso la metropolitana ma è stata raggiunta nell’ascensore e nuovamente colpita. Qui sono intervenuti i militari, che hanno subito arrestato i tre aggressori. inoltre la polizia ne ha sanzionati, amministrativamente, subito due, per ... Leggi su nuovasocieta

