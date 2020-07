Torino, fermato dai carabinieri confessa l’omicidio dei genitori anziani (Di martedì 14 luglio 2020) Notato, e subito fermato da una pattuglia di carabinieri in servizio, nella notte di ieri, a Collegno nel torinese, un trentenne in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Accompagnato dai militari nei locali della vicina caserma di Rivoli, l’uomo ha confessato il duplice omicidio dei propri genitori, una donna e un uomo di 60 e 69 anni. Gli agenti del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino, hanno subito perquisito l’appartamento dei due anziani, sito nel quartiere Mirafiori a Torino, confermando così il duplice omicidio che presumibilmente e avvenuto con alcuni coltelli da cucina. Nonostante il lungo interrogatorio, avvenuto alla presenza del magistrato di turno, non è stato ancora possibile determinare un ... Leggi su nuovasocieta

