Tonino Lamborghini | Isfoa premia lo stile italiano assoluto

Tonino Lamborghini, fondatore e presidente Tonino Lamborghini SpA, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione – Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Entrare nell'universo della famiglia Lamborghini significa conoscere una parte della storia nazionale più singolare, quella che ha reso lo stile italiano del marchio un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Tonino Lamborghini nasce a Cento (Ferrara) il 13 ottobre del 1947 ed è l'erede della dinastia Lamborghini, famiglia celebre per aver creato negli anni ...

Da Tonino a Ferruccio, Lamborghini cambia pelle: "Più investimenti sulla produzione e meno accordi di licenza"

Le corse sono sempre state nel dna di Ferruccio Lamborghini: dalle gare in classe 125 nel motomondiale ai giri sulla Miura che gli ha lasciato il nonno di cui porta il nome. In azienda, però, il giova ...

