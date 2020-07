Tiziana Panella, il suo vero nome è Emerenziana e quando incontrò Enrico Mentana… (Di martedì 14 luglio 2020) Il suo vero nome è Emerenziana. E per raccontarlo Tiziana Panella, intervista da Il Giornale, ha usato un aneddoto molto curioso che riguarda i suoi inizi a La7: “Ci sono arrivata grazie a una chiamata di Gad Lerner, con cui poi ho lavorato pochissimo. La prima volta che ho incontrato Mentana mi ha domandato: “Perché ti presenti come Tiziana, se ti chiami Emerenziana?”. Insomma, al direttore del tgLa7 non sfugge nulla: “Come facesse a saperlo, non lo so. Ha una memoria fenomenale. È stato l’altro mio grande maestro, un maestro anche duro e complicato, ma io diffido delle persone all’apparenza carine e gentili, ma che poi non ti insegnano nulla…”, ha concluso la conduttrice di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il suo vero nome è Emerenziana. E per raccontarlo Tiziana Panella, intervista da Il Giornale, ha usato un aneddoto molto curioso che riguarda i suoi inizi a La7: “Ci sono arrivata grazie a una chiamat ...

Una lunga intervista in cui Tiziana Panella racconta le sue lunghe settimane in lockdown. La conduttrice di Tagadà su La7 si confessa con Il Giornale, parla delle sue preoccupazioni, di come ha riempi ...

Il suo vero nome è Emerenziana. E per raccontarlo Tiziana Panella, intervista da Il Giornale, ha usato un aneddoto molto curioso che riguarda i suoi inizi a La7: "Ci sono arrivata grazie a una chiamat ...