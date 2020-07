Tiziana Cantone, la madre: “Ho nuovi elementi, riaprite il caso” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La storia di Tiziana Cantone sembra non essere terminata con la sua morte. Spuntano aggiornamenti sull’indagine della ragazza di Mugnano morta suicida dopo la diffusioni di video hard diventati virali online senza il suo consenso. Vittima di “revenge porn”, la ragazza si tolse la vita impiccandosi con un foulard ma, ad oggi, sembra che la versione di questa storia non convinca la madre della 31enne. La mamma di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio, assistita dall’avvocato Salvatore Pettirosso, confessa a Il Mattino: “Sono passati quattro anni da quando Tiziana è morta e la giustizia non mi ha ancora dato il nome di un solo responsabile. Ora però i miei consulenti hanno individuato 103 perone che hanno ... Leggi su anteprima24

zazoomnews : Morte di Tiziana Cantone clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio ho le prove” - #Morte #Tiziana #Cantone… - zazoomnews : Morte di Tiziana Cantone clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio ho le prove” - #Morte #Tiziana #Cantone… - Xbizkitt : RT @SecolodItalia1: Morte di Tiziana Cantone, clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio, ho le prove” - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Morte di Tiziana Cantone, clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio, ho le prove” - SecolodItalia1 : Morte di Tiziana Cantone, clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio, ho le prove” -