“The Resident”, torna il medical drama di Rai 1 con il medico rockstar Matt Czuchry (Di martedì 14 luglio 2020) Riparte stasera su Rai 1 alle 21.25 uno dei medical drama più cinici del genere “bisturi e camici”: The Resident. In totale 23 episodi che per tutta l’estate ci riporteranno all’interno del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta. Lanciata nel 2018 dalla Fox, la produzione di The Resident è attualmente bloccata a causa del Covid. Ciononostante il 19 maggio la serie è stata rinnovata per una quarta stagione. Segno che, critiche di tutta la classa medica per l’inattendibilità della rappresentazioni a parte, la storia di un gruppo di dottori sollecitati dall’ambizione e di un sistema sanitario che – storie di tutti i giorni – si preoccupa solo di fatturare, piace e pure molto. Lanciato come uno “sguardo dark e fresco a un’ambiente spesso raccontato in modo ... Leggi su iodonna

Raiofficialnews : #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - land_of_myth_ : Io che vedo un tweet su the Resident CHE GIOIA - M_R_N_10 : @elena_ele6 che poi Er per alcuni aspetti è ancora vagamente attuale e fedele alla realtà (il re dei medical drama)… - DebbyR96 : RT @bradleysbitch: non io che mi riguardo la seconda stagione di The Resident perché sono innamorata persa e mi manca - eternadinamo : RT @bradleysbitch: non io che mi riguardo la seconda stagione di The Resident perché sono innamorata persa e mi manca -

