The Resident 2: trama, cast e anticipazioni puntata stasera 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) The Resident 2: trama, cast e anticipazioni puntata stasera 14 luglio 2020 Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dagli intricati casi medici di The Resident 2. La fortunata serie tv statunitense, in onda oggi 14 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai1, approda al suo primo appuntamento con tre appassionanti episodi che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico. Torna quindi l’amata fiction, ideata da Amy Holden Jones, Hayley Schore, e Roshan Sethi, che segue le vicende professionali e private di coraggiosi medici e infermieri, disposti a qualsiasi sacrificio pur di salvare la vita dei pazienti. ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il drama ... Leggi su termometropolitico

luisa_pacelli : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - UnDueTreBlog : The Resident 2 – Prima puntata di martedì 14 luglio 2020 – Anticipazioni e trama. - Marti490 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - AnonymeRai : ? #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno -