The Resident 2: continuano su Rai1 le storie del Chastain Park Memorial Hospital (Di martedì 14 luglio 2020) The Resident Nuovi casi clinici da affrontare al Chastain Park Memorial, ospedale di Atlanta in cui è ambientato il medical drama The Resident. Stasera Rai1 comincerà a trasmettere, in chiaro e in prime time, i 23 episodi inediti della seconda stagione, andati in onda precedentemente sul ‘defunto’ canale pay Fox Life. Il pubblico ritroverà così al centro della scena il protagonista Conrad Hawkins (Matt Chzuchry), ancora alle prese con l’ingombrante figura del padre Marshall Winthrop (Glenn Morshower), il quale si metterà a capo del nosocomio sia per recuperare il rapporto col figlio, sia per contrastare il potere del chirurgo Randolph Bell (Bruce Greenwood), diventato l’amministratore sanitario della struttura. The ... Leggi su davidemaggio

luisa_pacelli : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - UnDueTreBlog : The Resident 2 – Prima puntata di martedì 14 luglio 2020 – Anticipazioni e trama. - Marti490 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - AnonymeRai : ? #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno -