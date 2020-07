Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Test sierologici al personale e monitoraggi nelle scuole prima delle riaperture. Ad annunciarli il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’informativa al Parlamento. “La sfida è aperta. Il virus non conosce i confini regionali. Sono possibili nuovi focolai di infezione da contagio esterno”, avverte Speranza che sottolinea come in quaranta giorni nel mondo il numero dei contagiati sia raddoppiato raggiungendo i 13 milioni. La prima regola- dice ancora il ministro- è continuare a rispettare tutte le regole di sicurezza senza nessuna sottovalutazione.AUTOSTRADE, FARI NELLA NOTTE Leggi su dire

Rischia di inciampare nella questione della parità di genere la nomina di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell’Autorità per le garanzie ...

Ddl omotransfobia: Zan (Pd): “Adottato testo unificato, maggioranza compatta”

"Considero positiva anche l’astensione dal voto di Forza Italia, segnale di dialogo e apertura verso un provvedimento di civiltà. Ma soprattutto è un passo importante per arrivare all’approvazione all ...

