Tg Musica | edizione del 14 luglio 2020

Il rap in Italia è diventato il nuovo pop. A testimoniare la portata ormai mainstream del genere sono i dati rilasciati da Spotify sul consumo in streaming della musica hip hop. Negli ultimi tre anni si è assistito a incremento del 40%. Un aumento di otto volte superiore a quello registrato a livello globale dove si è passato dal 22,9% al 24,1%. Le motivazioni di tale risultato le spiega Melanie Perejo di Spotify: "Attraverso un vocabolario specifico e la capacità di parlare di attualità e di questioni sociali, il rap si è imposto come il genere con cui i giovani si identificano perché è vicino alla loro realtà"

Ultime Notizie dalla rete : Musica edizione Festival Ticino Musica, tutto il programma della XXIV edizione CiaoComo TICINO MUSICA: concerti en plein air in tutto il Ticino

Da sabato 18 luglio torna Ticino Musica, festival itinerante in tutto il Ticino e oltre, con la sua 24esima edizione. Pur avendo dovuto affrontare una riprogrammazione a causa dell’emergenza Covid19, ...

Festival ‘Musica sull’Acqua’, il 30 luglio concerto dal vivo a Colico

COLICO – Sarà un’edizione speciale quella di quest’anno per il Festival internazionale “Musica sull’Acqua”. Impossibilitato ad ospitare nei suoi luoghi, sul lago di Como, gli amici, i solisti, i giova ...

