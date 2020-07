Terremoto in Fratelli D’Italia: lascia il commissario (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito (Na) – Dopo l’ingresso – ancora in via ufficiale – di Antonio Amente, lascia il commissario cittadino di Fratelli d’Italia di Melito, Vincenzo Stravolo. “Dopo un duro lavoro di militanza – racconta Stravolo – di attiva presenza che sempre ho registrato sul territorio melitese, dopo innumerevoli iniziative che mi hanno visto guidare chi riponeva nel partito di Giorgia Meloni una speranza di rinnovo e miglioramento di una generazione afflitta da mille problematiche, devo fare un passo indietro perché l’entrata del partito di soggetti politici con una visione diametralmente opposta alla mia ha fatto crollare il concetto di continuità di ideali di militanza e devozione a valori politici di merito che per me sono ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Fratelli Lega, “terremoto Molteni” in Campania: è fuga verso Fratelli d'Italia. Decine di addii anteprima24.it Regionali Marche. Si prepara la prima sconfitta del governo Pd-M5S

Il mancato accordo tra Pd e M5S è un harakiri. Regione Marche potrebbe passare al centro-destra con Acquaroli di Fratelli d’Italia. Il Pd candida Mangialardi “L’amore infelice è un dente guasto del cu ...

A Ubisoft sessismo, abusi e molestie: terremoto ai vertici

PARIGI Terremoto nel colosso francese dei videogiochi Ubisoft, il terzo editore al mondo dopo gli americani Electronic Arts e Activision Blizzard. Dopo le prime denunce su Twitter il quotidiano Libéra ...

