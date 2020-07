Tennis, sfuma la finale tutta italiana al Bett1 Aces 2020: Thiem stende Sinner e ‘si regala’ Berrettini (Di martedì 14 luglio 2020) Jannik Sinner fallisce l’accesso alla finale del torneo esibizione Bett1 Aces 2020, in corso di svolgimento sull’erba dello Steffi Graf Stadion di Berlino. Kelly Defina – foto GettyL’azzurro si arrende a Dominic Thiem, capace di imporsi con il punteggio di 6-3 7-6 (5) dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Partita a senso unico nella prima frazione di gioco, con l’austriaco padrone del gioco e del risultato. Nel secondo set è il tie-break a consegnare il pass per la finale a Thiem, che domani affronterà Matteo Berrettini, abile a superare Bautista Agut.L'articolo Tennis, sfuma la finale tutta ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Tennis sfuma

SportFair

Niente da fare per il Tennis Club Sinalunga che esce a mani vuote dai campi liguri di Genova, abbandonando ogni speranza di primo posto nel girone di serie A1. Il racconto della sfortunata trasferta s ...Ci sono state volte che non abbiamo nemmeno capito quel che faceva, perché grazie al suo talento puro riusciva a tirar fuori gesti sorprendenti, volée in tuffo o Veroniche girato di schiena, come le a ...