Tennis – Samantha Stosur è diventata mamma | la compagna Liz ha dato alla luce la piccola Evie

Una buona notizia in un periodo non certo facile per Samantha Stosur: la Tennista australiana è diventata mamma. La Stosur ha annunciato la dolce notizia attraverso i social, presentando ai propri follower la piccola Evie avuta dalla compagna Liz: "la vita quotidiana durante il confinamento è stata impegnativa sotto molti punti di vista, ma devo ammettere che si è trattato di uno tra i periodi più stimolanti e felici della mia esistenza. Lo scorso sedici giugno la mia compagna Liz ha dato alla luce una splendida bambina, è stato un periodo come minimo turbolento, ma ora non possiamo immaginare il nostro ...

